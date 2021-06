1 Die kümmerlichen Reste der Brücke im Neckartal am Tag nach dem Brand. (Archiv-Foto) Foto: Siegmeier

Dieser Brand hatte für großen Aufsehen gesorgt: Die Schindelbrücke im Rottweiler Neckartal wurde Ende April ein Raub der Flammen. Der Polizei ermittelt seither wegen Brandstiftung. Jetzt hat die Stadt verkündet, dass wieder eine Brücke gebaut werden soll. Allerdings deutlich kleiner.

Rottweil - Während die alte Schindelbrücke beim Hofgut Neckarburg im Eigentum der Gräfin von Bissingen stand, sei der Neubau nun ein "städtisches Projekt", so Oberbürgermeister Ralf Broß auf Nachfrage von Hubert Nowack (Grüne) in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwochabend. Einzelheiten würden "vertraglich geregelt" –­ Details nannte Broß nicht – und somit werde auch sichergestellt, dass der Neubau förderfähig ist.

Der Stadt liegt an dem Brückenschlag, weil die Verbindung für das Naherholungsgebiet wichtig ist. Deshalb war vor vielen Jahren auch für das ursprüngliche Bauwerk die Verkehrssicherungs- und Instandhaltungspflicht übernommen worden. Kurz vor dem Brand hatte der Gemeinderat noch über die Generalsanierung beraten.

Rudolf Mager vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung informierte, dass man nach dem Feuer, bei dem die Brücke völlig zerstört wurde, nun zunächst eine schnell umzusetzende Gerüstbaulösung als Provisorium geprüft habe – dies aber angesichts der Kosten von 60 .000 bis 70. 000 Euro verworfen wurde.

Brücke wird deutlich schmaler als bisher

Nun werde die bereits vor dem Brand im Gemeinderat vorgestellte "Variante 2" – ein einfacher Fußgängersteg in einer Stahlträgerkonstruktion mit Holzbelag –­ weiterverfolgt. Die Kosten wurden seinerzeit mit 310. 000 Euro veranschlagt. Laut Mager wird sie deutlich schmaler als das bisherige Bauwerk. "Das Geländer wird aber so hoch, dass sie auch als Radfahrerbrücke genutzt werden kann", so Mager. Auch wenn sie nicht dafür gedacht sei, so wisse man doch, dass sie von Mountainbikern genutzt werde. Mager stellte klar, dass diese Lösung nicht mehr in diesem Jahr realisiert werden könne. Weitere Schritte sollen folgen, wenn die Förderung steht.

Ralf Banholzer (CDU) erinnerte daran, dass es auch flussaufwärts noch eine Brücke gibt und regte an, eine Ausweichroute für Wanderer zu schaffen, bis die neue Brücke steht. Dazu würde es reichen, den Weg, der zwischen Ufer und Gleisen entlang führt, freizuschneiden. Oberbürgermeister Ralf Broß versicherte, man wolle diesen Vorschlag prüfen.

Nähere Informationen zu den Löscharbeiten der Schindelbrücke im Rottweiler Neckartal: