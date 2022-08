Das steckt hinter Polizeiaktion in Schwenningen

1 Dieser junge Mann ist von der Kriminalpolizei aufgespürt und dann festgenommen worden – aufgrund eines Erlasses des Amtsgerichts. Daneben steht die mutmaßliche Begleiterin. Foto: Eich

Nach einer aufsehenerregenden Festnahme mitten auf dem Schwenninger Marktplatz sind nun die Hintergründe der Polizei klar. Die Fahnder hatten einen jungen Mann im Visier.















VS-Schwenningen - Viel wurde nach der Festnahme vergangene Woche in Schwenningen diskutiert – in den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, ob der Zugriff der Kriminalpolizei möglichen Drogendealern galt.

Am Mittwochmittag hatten mehrere Kriminalbeamte vor den Augen zahlreicher Schaulustiger zwei Personen festgenommen. Mit Handschellen gefesselt saßen sie nach dem Zugriff auf dem Marktplatz – mussten die polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen lassen.

Haftbefehl lag vor

Wie unsere Redaktion erfuhr, hatten die Fahnder die Betroffenen schon einige Zeit observiert, um dann letztendlich vor dem Rathaus zuzuschlagen. Ein Polizeisprecher hatte auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, dass ein Unterbringungshaftbefehl gegen einen jungen Mann vorlag. Warum ein zweiter in Handschellen auf dem Marktplatz saß, ist bis heute unklar.

Ein solcher Haftbefehl ordnet die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Erziehungsanstalt an. Voraussetzung: Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet und es wird befürchtet, dass weitere Straftaten begangen werden.

Aus der Psychiatrie geflohen

Nun hat sich das Polizeipräsidium Konstanz auf erneute Nachfrage zu den Hintergründen der polizeilichen Aktion geäußert. Demnach war der junge Mann aus einer Psychiatrie ausgebüchst. "Ein 23-Jähriger ist aufgrund eines Beschlusses des Amtsgericht Tuttlingen gerichtlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und ist aus dieser Klinik geflohen", so Polizeisprecherin Nicole Minge.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Aufenthaltsort haben man den Mann und seine 30-jährige Begleiterin am vergangenen Mittwoch in Gewahrsam nehmen können, bestätigt die Polizeisprecherin die Polizeiaktion. Die Folge: Der Mann wurde wieder in die Klinik eingewiesen, im Gegensatz zu seiner Begleiterin. Minge: "Die Begleiterin ist wieder auf die Straße entlassen worden."