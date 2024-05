In Rottenburg gefundene Leiche ist identifiziert

1 In einem Waldstück südlich des Rottenburger Campingplatzes fanden Passanten vor einer Woche die Leiche eines Mannes. Foto: Nowotny

Ein Hinweis führt die Ermittler zur Identität des toten Mannes, der vor einer Woche im Wald Rottenburg gefunden wurde. Es handelt sich um einen jungen Mann aus Rottenburg.









Wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen mitteilen, konnte der am Donnerstag, 16. Mai, in einem Waldstück südlich des in der Nähe des Schadenweiler Hofs liegenden Campingplatzes aufgefundene, unbekannte Tote zwischenzeitlich als 38-jähriger Mann aus Rottenburg identifiziert werden.