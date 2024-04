1 In Schiltach wurden Ende vergangenen Jahres auffällig viele Straftaten begangen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Der Einbruch im Feuerwehrhaus, ein Auto-Diebstahl und weitere Taten hatten Ende vergangenen Jahres zur Folge, dass die Polizei verstärkt Präsenz in Schiltach zeigte. Mittlerweile hat sich die Lage wieder entspannt – auch, weil die Ermittlungen der Polizei vorangeschritten sind.









Eine regelrechte Serie an Straftaten hatte sich Ende vergangenen Jahres in Schiltach ereignet: der Einbruch in das Feuerwehrhaus, ein Auto-Diebstahl, dazu mehrere Fälle von Sachbeschädigung und Vandalismus, etwa am Kindergarten Zachäus oder in der öffentlichen Toilette am Schüttesägenmuseum. Die Polizei zeigte daraufhin verstärkt Präsenz in der Stadt.