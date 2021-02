1 Die "1. Historische Corona-Austreibung" war nicht im Sinne der Narrozunft. Foto: Eich

Nach dem Narrentreiben am Fasnetmendig in Villingen hat die Historische Narrozunft das Verhalten einzelner Hästräger und der Zuschauer verurteilt. Was die Zunft zu den Ereignissen sagt, wie der Schwenninger Zunftmeister sich äußert und was die Stadt zum Vorgehen des Ordnungsamtes berichtet, lesen Sie in unserem Artikel.

Villingen-Schwenningen - Nach dem Narrentreiben am Fasnetmendig in Villingen hat die Historische Narrozunft das Verhalten einzelner Hästräger und der Zuschauer verurteilt. Kritik gab es darüber hinaus vom Schwenninger Zunftmeister. Derweil hat die Stadtverwaltung ihr Vorgehen gerechtfertigt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

In der Stellungnahme des Rates, die die Zunft am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat, heißt es wörtlich: "Die Historische Narrozunft Villingen ist sich als größter Fasnetverein in der Region ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst und nimmt die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des täglichen Lebens sehr ernst und verurteilt auf Schärfste das Verhalten vereinzelter Hästräger und der in der Zahl deutlich mehr Zuschauer am Fasnetmendig."

Kein Aufruf der Zunft

Man habe demnach "weder zum ›Narrolaufen‹ noch zur Verharmlosung der aktuellen Lage aufgerufen". Vielmehr habe man nach der gemeinsamen Entscheidung der Zuggesellschaft, die Fasnetveranstaltungen abzusagen, "alles in unserer Macht stehende unternommen, unseren Mitgliedern die Notwendigkeit des Verzichts zu vermitteln". Neben der Organisation eines Alternativprogramms in Form des gemeinsamen Onlineballs und des Wuescht-Radios habe die Narrozunft die Maschgere und Mäschgerle sowohl über die Presse als auch über eigene Plattformen aufgerufen, nicht ins Häs zu gehen.

Dass dennoch Hästräger am Fasnetmendig auf den Straßen unterwegs waren, sei für alle Verantwortlichen wenig überraschend und habe sich auch nicht verhindern lassen. "Wir sehen diese Aktivitäten nicht als einen bewussten und provokativen Akt gegenüber der Corona-Gesamtsituation an. Sie spiegeln allerdings die gesamtgesellschaftliche Gemütslage wider und nicht die der Historischen Narrozunft Villingen unterstellte Arroganz", heißt es in der Stellungnahme. Nicht nur an der Fasnet gebe es Mitmenschen, die den Ernst der Lage und die Tragweite ihrer Handlungen nicht erkennen oder diese nicht zur Kenntnis nehmen würden.

Kritik aus Schwenningen

Auch würden sich die Häser in Privatbesitz befinden, womit nicht gesagt sei, dass jeder Hästräger in Villingen auch automatisch Mitglied der Historischen Narrozunft ist. Auch wenn man die fasnetlichen Aktivitäten in der Stadt in Pandemiezeiten "unter keinen Umständen gutheißen" würde, habe man darauf keinen Einfluss. Die Durchsetzung der Corona-Verordnungen obliege den zuständigen Behörden. Zudem hätten sich "mehr als 98 Prozent" der 5000 Mitglieder (davon 3000 aktive Hästräger) an die Aufrufe gehalten.

In die Diskussion eingeschaltet hat sich zudem Lutz Melzer, Zunftmeister der Narrenzunft Schwenningen. Er betonte, dass es "bei so einer pandemischen Lage nicht akzeptabel" sei, sich als Narr "gegen die Obrigkeit" aufzulehnen und sich das Recht auf Fasnet zu nehmen. Er könne deshalb nicht verstehen, was unter anderem in Villingen geschehen ist. Melzer: "Wir Narren haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung."

Lesen Sie auch: Lesen Sie auch: OB hält Narrentreiben für "unklug" und "unverantwortlich"

Bei der Stadtverwaltung ist man derweil bemüht, die Ereignisse vom Montag nüchtern zu betrachten. Insbesondere deshalb, weil in den sozialen Netzwerken teilweise Kritik aufkam, weshalb der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) nicht eingeschritten sei.

Hierzu stellt die Stadt fest, dass es tagsüber keinerlei Ausgangsbeschränkungen mehr gibt, weswegen das Flanieren und der Aufenthalt in der Stadt – auch im Häs oder mit Kostüm – nicht verboten ist. Zudem stelle das Nicht-Tragen einer Maske in der Innenstadt per se laut Verwaltung keinen Verstoß dar. Eine Maske sei nur notwendig, wenn der Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden könne.

KOD deeskaliert

Angesichts der bislang ruhig verlaufenen Fasnetstage habe die Stadt nicht mit "derartigen Ansammlungen oder vermehrten Verstößen gegen die Corona-Verordnung" gerechnet. "Sämtliche Aktionen waren nicht angemeldet, und somit gab es auch keinerlei Genehmigungen", heißt es in der Stellungnahme. Als sich das Treiben um 9 Uhr abgezeichnet hatte, sei der KOD allerdings mit voller Stärke ausgerückt. Im Fokus sei dabei gestanden, deeskalierend vorzugehen und Ansammlungen zu verhindern.

"Ich möchte deutlich machen, dass wir den Fasnetsmontag im Vorfeld nicht falsch eingeschätzt haben. Aber mit einer solchen Unvernunft der Narren und Zuschauer konnten wir nicht rechnen – es war befremdlich zu sehen, wie sich die Menschen vor Ort in dieser Pandemiezeit verhalten haben", äußert sich Oberbürgermeister Jürgen Roth. Der Dienstag sei hingegen ruhig verlaufen.