1 Am Donnerstagabend ist ein 65-jähriger Mann bei einem Brand in seinem Wohnhaus ums Leben gekommen. Foto: Eyrich

Nachdem am Donnerstagabend in Winterlingen ein Wohnhaus gebrannt hat und dessen 65-jähriger Bewohner dabei ums Leben gekommen ist, dauern die Ermittlungen derzeit an. Doch laut Polizei gibt es Hinweise.















Winterlingen - Die Ursache des Brands in einem Wohnhaus in der Winterlinger Panoramastraße, bei dem am Donnerstagabend offenbar ein 65-jähriger Mann ums Leben kam, ist weiter unklar.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag erklärte, gibt es bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das Feuer war offenbar in einem Kellerraum ausgebrochen und auf diesen beschränkt geblieben; in diesem Raum hatte die Feuerwehr schließlich die Leiche entdeckt. Ob der Mann Opfer einer Rauchgasvergiftung wurde, stand am Freitagnachmittag noch ebensowenig fest wie die Brandursache – allerdings, erklärte ein Polizeisprecher, gebe es gewisse Anhaltspunkte. Ob der Leichnam obduziert und ob ein Brandsachverständiger hinzugezogen wird, soll in Abstimmung zwischen der Polizei und der Hechinger Staatsanwaltschaft geklärt werden; beides war am Freitagabend noch offen.

Schaden liegt bei rund 150.000 Euro

Laut Polizei hatte das Brandopfer allein in dem Haus gewohnt, das schon seine Eltern bewohnt hatten und dessen Eigentümer er laut Angaben aus der Nachbarschaft war. Von dieser wird er als freundlicher und umgänglicher Zeitgenosse beschrieben; er soll früher verheiratet gewesen und Familie gehabt haben, war aber zuletzt alleinstehend und im Ruhestand. Den Schaden am Gebäude beziffert die Polizei mit 150 000 Euro.