1 Der Bewohner dieses Hauses ist beim Brand am Donnerstagabend gestorben. Die Feuerwehr fand ihn tot im Gebäude. Foto: Eyrich

Ein alleine lebender 65-jähriger Mann ist beim Brand in seinem Haus in der Panoramastraße gestorben. Der Schaden am Haus liegt bei 150 000 Euro.















Winterlingen - Ein 65-jähriger Mann ist bei einem Brand am Donnerstagabend in der Panoramastraße gestorben. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Reutlingen lebte der Mann alleine in dem kleinen Haus in der Panoramastraße auf dem Fachberg und ist nach ersten Angaben des Winterlinger Feuerwehrkommandanten Michael Rieber möglicherweise am Rauchgas erstickt – verbrannt sei er jedenfalls nicht.

Nachbarn verständigen die Feuerwehr

Die Alarmierung, die um 19.35 Uhr einging, hörte sich vergleichsweise harmlos an: "Raucht aus Fenster, Rauchmelder haben ausgelöst", hieß es dort. Als die rund 30 Feuerwehrleute der Abteilung Winterlingen unter Riebers Kommando sich Zugang zum Haus verschaffen wollten, um zu löschen, mussten sie eine Tür und ein Fenster aufbrechen, um hinein zu kommen. Drinnen fanden sie den Toten. Der 65-Jährige lebte nach Angaben der Polizei alleine in dem Haus.

Der Brand war laut Polizei gegen 19.30 Uhr ausgebrochen, und Nachbarn hatten die Feuerwehr verständigt. Der Schaden am Gebäude ist ebenfalls erheblich. Die Polizei beziffert ihn nach ersten Einschätzungen auf 150 000 Euro.