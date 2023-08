7 Während beim Brand die Terrasse, zwei Zimmer, sowie der Dachstuhl beschädigt wurden, blieb das Gebäude im vorderen Bereich unbeschädigt und ist weiterhin bewohnbar. Foto: Bohnert-Seidel

Ein Feuer, das auf einer Terrasse eines Familienhauses in der Friedrichsbergstraße entfacht ist, setzte rasch auch das Dach in Brand. Die Friesenheimer Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen und 51 Einsatzkräften an. Verletzt wurde niemand.









Schon von weitem war der Gebäudebrand in der Friedrichsbergstraße im Friesenheimer Ortsteil Heiligenzell durch eine Rauchsäule zu sehen. Am Montagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr war das Feuer laut Einsatzleiter der Feuerwehr Friesenheim ausgebrochen. Zunächst habe es einen Brand auf der Terrasse des Familienhauses gegeben. Dieser hatte anschließend auf den Dachstuhl übergegriffen und ihn in Brand gesetzt, so der Einsatzleiter gegenüber unserer Redaktion vor Ort. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Alle Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brands im Haus befanden, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.