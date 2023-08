Ein Gebäude ist am Montagvormittag in Brand geraten. Derzeit ist die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Rauchsäule war von weitem zu sehen: Ein Gebäudebrand in der Friedbergstraße in Heiligenzell beschäftigte am Montagmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Gegen 11 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Brand in die Friedrichsbergstraße gerufen.

Offenbar brach auf einem als Wintergarten genutzten Balkon ein Feuer aus, das rasch auf die Hausfassade und den Dachstuhl des Zweifamilienhauses übergriff. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen, heißt es in einer Mitteilung des lokalen Nachrichtendienstes „Einsatz-Report 24". Das Dach musste jedoch mit der Drehleiter teilweise geöffnet werden um Brandnester löschen zu können.

Nach derzeitigen Feststellungen dürften die Bewohner das Gebäude verlassen haben. Über verletzte Personen liegen momentan keine Erkenntnisse vor, so die Polizei.