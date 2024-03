1 In der Friedenstraße in Bieselsberg gab es am Mittwochmorgen ein Feuer. Foto: Kreisfeuerwehrverband Calw/Stocker

In einem Zimmer im Erdgeschoss von zwei aneinander gebauten Einfamilienhäusern in der Friedenstraße in Bieselsberg ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Dabei kam eine Katze ums Leben. Die Feuerwehr rettete mehrere Schildkröten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Brandes.









Link kopiert



Die Feuerwehrleute wurden um 8.39 Uhr alarmiert. Aufmerksame Zeugen hörten am Mittwochmorgen Rauchmelder und sahen hinter den Fensterscheiben in den betroffenen Einfamilienhäusern in der Friedenstraße in Bieselsberg Rauch, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin des Kreisfeuerwehrverbandes Calw und der Gemeinde Schömberg, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Es waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in den Häusern.