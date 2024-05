So geht es mit dem Breitbandausbau in Lahr weiter

1 Schnelles Internet für Lahr? Könnte es laut Stadtverwaltung bald geben. Foto: Frankenberg (Symbol)

Nachdem sich die Deutsche Glasfaser vor einigen Wochen aus dem Breitbandausbau in Lahr zurückgezogen hat, gibt es nun gute Nachrichten: Die Telekom hatte bereits im Februar Interesse daran bekundet, Teile der Gebiete, die ursprünglich von der Deutschen Glasfaser für den Ausbau geplant waren, zu übernehmen. Nun haben erste – positive – Gespräche stattgefunden, teilt die Stadtverwaltung mit.









Demnach würde der Ausbau durch die Telekom in zwei Clustern erfolgen. Frühester Beginn mit Cluster eins wäre im August, spätester Beginn noch vor Dezember 2024. Der Ausbau würde ungefähr ein bis eineinhalb Jahre dauern, so die Stadt. Überlappend könne der Ausbau des zweiten Clusters Ende 2025 beginnen. Er soll rund eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. Insgesamt würde der Ausbau bis 2027 dauern und einen Großteil der Kernstadt sowie der Stadtteile Kippenheimweiler, Langenwinkel und Hugsweier abdecken.