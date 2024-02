Rückschlag für schnelles Internet: Deutsche Glasfaser stoppt Ausbaupläne in Lahr

1 In zahlreichen Vorgärten – wie hier in Sulz – zeugen Plastikschildchen von Glasfaserwünschen der Lahrer Bürger. Daraus wird erstmal nichts: Bereits geschlossene Vorverträge sind hinfällig. Foto: Bender

Die Deutsche Glasfaser wird keine Glasfaserkabel in Lahr verlegen – das ist am Freitag bekannt geworden. Bei der Stadtverwaltung werden Alternativen für den weiteren Breitbandausbau geprüft.









Gerüchte hatte es bereits ab Mitte der Woche gegeben, am Freitag kam die Bestätigung aus dem Rathaus: Die Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem Breitbandausbau in Lahr zurück. In einem Schreiben habe das Unternehmen der Breitband Ortenau mitgeteilt, dass sich der Netzausbau in der Stadt nicht rentiere. Es sei nicht gelungen, ein Generalunternehmen zu beauftragen, das den Ausbau innerhalb der vorgegebenen Fristen zusagt.