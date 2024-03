Nach Aus für Reutlinger Warenhaus: Das sagt Breuninger zum Standort in Freiburg

Das sagt Breuninger zum Standort in Freiburg

1 Breuninger betreibt ein Warenhaus in der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt. Foto: Alexander Blessing

Die Warenhauskette aus Stuttgart, die sich auf Mode spezialisiert hat, betreibt derzeit zwölf Häuser in Deutschland. Das Geschäft in Reutlingen wird Ende des Jahres zu gemacht. Das gab das Unternehmen vergangene Woche bekannt.









Breuninger hat angekündigt, das Warenhaus in Reutlingen zum Ende des Jahres aufzugeben. Das Stuttgarter Unternehmen hat auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, wie es um die anderen stationären Filialen und das Geschäft in der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt steht.