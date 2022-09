Haus in Aichhalden brennt völlig aus Feuer frisst sich rasant bis zum Dach

Wohnhausbrand in Aichhalden: Aus einem Brand im Erdgeschoss ist in der Rathausstraße 16 in Aichhalden schnell ein Feuer entstanden, das sich über das gesamte Wohnhaus bis unters Dach ausgebreitet hat.