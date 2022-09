2 Rund 100 Bürger machen vor der Gemeinderatssitzung deutlich, wie sehr ihnen der Erhalt des Aqualino in Unterkirnach am Herzen liegt. Foto: Schimkat

Der Unterkirnacher Gemeinderat hat in seiner außerordentlichen Sitzung einen vorab ausgezahlten Zuschuss für das Aqualino abgelehnt und damit das Aus des Hallenbads besiegelt.















Unterkirnach - Vor der alles entscheidenden Sitzung hatten sich rund 100 Unterstützer des Schwimmbads versammelt, um die Bedeutung des Erhalts auszudrücken. Auf Plakaten war zu lesen: "Lasst uns nicht im Regen stehen, wir wollen lieber Baden gehen!"

Die Lage für das Hallenbad hatte sich Ende August zugespitzt. In einem Brief an die Mitglieder des Fördervereins war erklärt worden, dass eine Schließung zum 11. September erfolgen muss.

Als Grund war genannt worden, dass die Gemeinde einen vorab ausgezahlten Zuschuss von 20.000 Euro nicht zahlen würde. Ein Betrieb ist deshalb nicht mehr möglich, weil eine Grundfinanzierung fehlt. In der Sondersitzung sollte nun geklärt werden, ob es dabei bleibt.

Acht zu fünf Stimmen

Hier sprachen sich schließlich acht Gemeinderäte gegen die Zahlung der Gelder aus, darunter auch Bürgermeister Andreas Braun. Die fünf Befürworter wurden damit überstimmt.

Wir berichten später an dieser Stelle mehr.