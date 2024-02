Nach Angriff auf offener Straße in Bisingen: Deshalb stellt Staatsanwaltschaft Verfahren ein

Nach Angriff auf offener Straße in Bisingen

1 Im Bereich des Neubaugebiets Fronwiesen-Raubrühl wurde im September 2023 eine Frau auf offener Straße angegriffen. Die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage. Foto: Kauffmann

Gegen die Frau, die im Herbst 2023 eine andere Frau bei der Arbeit auf offener Straße in Bisingen angegriffen hatte, wird keine Anklage erhoben. Das sind die Gründe.









Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte, die im Herbst 2023 eine Zeitungsausträgerin angegriffen hatte, eingestellt. Grund dafür ist „nicht auszuschließende Schuldunfähigkeit der Beschuldigten“. Die Staatsanwaltschaft verweist in in diesem Zusammenhang auf Paragraf 170, Absatz 2, in der Strafprozessordnung.