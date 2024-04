1 Dort, wo bis vor kurzem der Kindergarten Hohberg stand, soll das Pflegeheim mit Demenz-Bereich nach neuen Plänen entstehen. Foto: Karina Eyrich

Die Pläne für ein Pflegeheim auf dem Onstmettinger Hohberg sind seit Ende 2017 bekannt, aber verwirklicht wurden sie bis heute nicht. Immerhin, der leerstehende Kindergarten Hohberg ist mittlerweile abgerissen, das Baugesuch bewilligt. Ist es bald so weit?









Link kopiert



Warum es so lange gedauert hat? Richard Wolfframm, Geschäftsführer des künftigen Betreibers, des Engstinger Servicehauses Sonnenhalde, hat in den vergangenen sieben Jahren gleich mehrere Bau- und Entwicklungsprojekte im Zollernalbkreis auf den Weg gebracht: eines in Schömberg, eines in Weilstetten und eben das in Onstmettingen – und in allen drei Fällen war dieser Weg mit Hindernissen gepflastert.