Albstadt 90 Pflegeplätze auf dem Hohberg

Albstadt-Onstmettingen. Die Planung sieht nach Angaben von Richard Wolfframm, Geschäftsführer des Servicehauses Sonnenhalde, zwei dreigeschossige Wohngebäude vor, die, ähnlich den beiden Schenkeln des Buchstaben "A", durch einen zweigeschossigen Mittelbau miteinander verbunden sind – dem "A" fehlt" freilich die Spitze. In den drei Häusern werden 90 Senioren leben, und zwar, entsprechend den Bestimmungen des neuen "Pflegestärkungsgesetzes III", in Wohngruppen à 15 Personen. Bei 90 Heimbewohnern macht das sechs Wohngruppen, eine davon ist eine gerontopsychiatrische und für Demenzpatienten bestimmt. Für sie wird das gesamte Erdgeschoss des Südflügels – der rechte Strich des an der Spitze kupierten "A" – reserviert; diesen Bereich samt dem südlich anschließenden Garten, der durch eine Hecke Blicken von außen entzogen ist, dürfen nur Personen betreten, die eine spezielle Zugangsberechtigung besitzen.

Dafür ist im Nordflügel an der Lichtensteinstraße ein beträchtlicher Teil des Erdgeschosses öffentlicher Raum. Hier wird sich eine großzügig dimensionierte Cafeteria mit flexibel gestaltbarer Möblierung befinden, zu der jedermann Zutritt hat. Die vom PSG III verordnete Gruppenbildung soll den Heimbewohnern die Privatheit und Intimität garantieren, die der Gesetzgeber an Pflegeheimen älteren Typs offenbar vermisste – umso wichtiger findet Richard Wolfframm einen Bereich, in dem man sich auch gruppenübergreifend begegnen und auswärtige Besucher und Hohberger jüngerer Semester empfangen und kennenlernen kann.

Den Rest des Erdgeschosses teilen sich die Verwaltung und die Großküche: Das neue Altenpflegeheim wird nicht von auswärts mit Essen beliefert; vielmehr wird vor Ort gekocht. Die maximale Kapazität beträgt 180 Mahlzeiten; sie ist erst ausgeschöpft, wenn jeder Hausbewohner diniert und dazu noch einen Gast mitbringt.