1 Cornelia Radinovich-Lempart kämpft schon seit Monaten dafür, dass ihr Sohn Liam endlich eine Integrationskraft bekommt und im Dornhaner Kindergarten spielen darf. Foto: © Marco Martins – stock.adobe.com

Für ihren dreijährigen Sohn wünscht sich Cornelia Radinovich-Lempart einen Kindergartenplatz. Und als wäre das aufgrund des Mangels an Erziehern nicht schon schwer genug, beißt sich die Mutter des Autisten nun an der Bürokratie die Zähne aus.















Kreis Rottweil - Autismus ist eine Entwicklungsstörung, die bereits in frühen Kinderjahren in Erscheinung tritt. So auch bei Liam Radinovich. Der Sohn von Cornelia Radinovich-Lempart wird im Oktober vier. Ein Alter, in dem ein Kind Sozialkontakte braucht – am besten zu Gleichaltrigen. Das wünscht sich auch Radinovich-Lempart für ihren kleinen Sohn. Wäre da nicht die Bürokratie, die das bislang verhinderte.