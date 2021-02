Britischer Variante in einem Pflegeheim in Sulz

Auch wenn die Infektionszahlen zurzeit stabil sind, bleibt die Pandemielage heikel.

Auch wenn die Infektionszahlen zurzeit stabil sind, bleibt die Pandemielage heikel. Das zeigt die Situation eines Pflegeheimes in Sulz. Dort wurde die britische Virusvariante festgestellt.

Kreis Rottweil. In einem Pflegeheim in Sulz hat es in diesen Tagen einen Virusausbruch gegeben. Das teilt das Landratsamt soeben in einer Medienkonferenz mit. Brisant ist, dass dabei die britische Virusmutante gefunden wurde. Sie gilt als infektiöser als der ursprüngliche Virus. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Krankheitsverläufe gravierender sind. Einweisungen in eine Klinik sind häufiger. "Vorsicht ist geboten", sagt Petra Sostak, die stellvertretende Amtsleiterin.

In dem Heim in Sulz haben sich vier Bewohner und sechs Mitarbeiter mit Covid-19 angesteckt. Bei einem Heimbewohner und zwei Mitarbeitern wurde die britische Mutation nachgewiesen. Zurückzuführen sei die Infektion auf einen Kontakt mit einem Reiserückkehrer aus dem Ausland.

Insgesamt wurde die britische Variante im Kreis bislang zwölf Mal nachgewiesen. Drei Betroffene hätten einen schweren Krankheitsverlauf, einer davon sogar einen sehr schweren. Alle drei müssten in Kliniken behandelt werden.