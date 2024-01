Müllabfuhr im Kreis Rottweil: Heiße Tipps – so friert der Biomüll nicht ein

Je frostiger die Temperaturen, umso heißer laufen die Telefone im Landratsamt Rottweil. Einwohner melden sich wegen nicht geleerter Biomülltonnen, die Eiseskälte hat den Inhalt der Behälter festfrieren lassen. Ein Ärgernis, dass sich jedoch in den meisten Fällen verhindern ließe, wie die Abfallexperten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft erklären.

Biomülltonne im Schnee

Sobald die Temperaturen weit unter null Grad fallen, hat die Leerung der Biomülltonnen ihre Tücken. Im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landratsamtes Rottweil ist das Problem bekannt – alle Jahre wieder kommen mit dem Frost auch die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, weil in den braunen Tonnen noch unappetitliche Reste hängen.

Lesen Sie auch

Das müsste nicht sein – die Abfallexperten aus dem Landratsamt haben Tipps parat, wie auch bei winterlichem Wetter die Biomülltonne geleert werden kann. Der wichtigste Ratschlag: „Steht eine besonders kalte Nacht bevor, sollte die Biotonne an einem möglichst geschützten und frostfreien Ort aufgestellt werden“. Erst am Morgen des Abfuhrtages wird sie dann an den Straßenrand gezogen.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Expertentipps

Wo diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, ist es umso wichtiger, die folgenden Tipps zu beherzigen, die generell für den Umgang mit Biomüll gelten:

– Als unterste Schicht immer eine Lage zerknülltes Zeitungspapier oder Eierkartons in die Biotonne legen

– Die Bioabfälle selbst in Zeitungspapier oder Papiertüten verpacken

– Darauf achten, dass die Bioabfälle so trocken wie möglich sind, denn je mehr Feuchtigkeit in der Tonne entsteht, umso größer das Risiko zum Anfrieren

– Kaffeefilter, Teebeutel oder Reste vom Gemüseputzen vor dem Einpacken gründlich abtropfen lassen

– Bioabfall bei Kälte nach draußen stellen, bevor er in die Tonne geworfen wird - abgekühlt oder angefroren entwickelt er so gut wie keine Verdunstungsfeuchtigkeit

Auf einen Fakt weisen die Fachleute noch ganz besonders hin: „Bitte verwenden Sie zum Einpacken keinesfalls Kunststofftüten, auch nicht solche, die als biologisch abbaubar gekennzeichnet sind!“ Diese Folienbeutel sind zwar grundsätzlich biologisch abbaubar, doch im Vergleich zu Papiertüten verrotten sie nur sehr langsam.