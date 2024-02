Moschee in Mössingen

1 Das Motiv für die Schmierereien der Jungen ist noch unklar. Foto: sb/Dick

Bei der Aufklärung rechtsextremistischer Schmierereien, die am 24. Januar gegen 18.45 Uhr, an einer Moschee in der Karl-Jaggy-Straße im Mössingen angebracht worden waren, verzeichnen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und der Polizeiposten Mössingen einen Ermittlungserfolg: Es konnten zwei minderjährige Tatverdächtige identifiziert werden.