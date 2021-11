Mord in Gechingen?

1 Nach dem Tod einer 75-Jährigen in Gechingen ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolfoto) Foto: AP (Symbolfoto)

Am 26. Oktober ist in Gechingen eine 75-Jährige tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und hat nun eine mögliche Tatverdächtige festgenommen.















Gechingen - In den frühen Nachmittagsstunden fanden an dem Dienstag Passanten die Frau. Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt laut eigenen Angaben noch am selben Tag die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Aufklärung des Falls wurde eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Eiche" eingerichtet. Im Zuge intensiver Ermittlungen hat sich der Tatverdacht auf eine 47-jährige Frau im näheren sozialen Umfeld der Verstorbenen erhärtet. Die 47-Jährige wurde heute vorläufig festgenommen.

Die Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen und Vorliegen eines bereits erlassenen Haftbefehls morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.