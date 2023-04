1 Lola Weippert urteilt über New York: „Das ist nicht meins.“ Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Moderatorin, Model, Social Media-Star - Lola Weippert aus Rottweil hat schon vieles erreicht. In ihrem jüngsten Instagram-Post zeigt sie, dass sie dennoch ganz bodenständig und ihrer Heimat noch immer verbunden ist.









Lola Weippert ist beruflich viel auf Reisen und hat in ihrem Leben schon viele Städte gesehen. Auf Instagram blickt die Moderatorin nun auf die verschiedenen Stationen zurück und schreibt: „Ich bin auf einem Bauernhof in der Nähe von Rottweil aufgewachsen (ohne Fernseher, ohne direkte Nachbarn, dafür mit umso mehr Kühen), mit circa 10 Jahren nach Rottweil gezogen, mit 15 Jahren kurze Zeit nach Paris, mit 17 direkt nach meinem Abi nach Stuttgart um im Radio zu moderieren und von dort vor 2 Jahren nach Berlin umgesiedelt.“

Hartes Urteil über New York

Als nächstes sei sie 2022 für kurze Zeit nach New York gezogen, habe aber schnell gemerkt: „Das ist nicht meins.“ Und dann fällt das Model ein hartes Urteil über den amerikanischen „Big Apple“. „Zu oberflächlich, materialistisch, laut“, heißt es in dem Post. Deswegen seien ihr auch „große Krokodilstränen über die Wangen gerollt“, als sie wieder zu Hause in Berlin angekommen sei.

In Deißlingen aufgewachsen

Lola Weippert ist in Deißlingen aufgewachsen und hat ihre Modelkarriere in Niedereschach gestartet. Auf Instagram folgen der Influencerin inzwischen 573.000 Nutzer, zurzeit moderiert die junge Frau die RTL-Serie „Temptation Island“.

2021 erreichte die Moderatorin bei der RTL-Show „Let’s Dance“ mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc den sechsten Platz.