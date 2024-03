Die Klamotten sind mindestens genauso bunt wie der Frühling, denn um die Frühjahrskollektion soll es ja auch gehen – jetzt hat Birgit Messner mit ihrem „Casa Moda“ in der Schwenninger Friedrich-Ebert-Straße zu einer bunten Modeschau eingeladen. Doch was liegt wirklich im Trend in diesem Frühjahr?