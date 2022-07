4 Die Helfer und Betreuer der 72 Mitmachbereiche von Mini-Schramberg freuen sich auf das Schramberger Großspielprojekt. Foto: Wegner

Schramberg - 490 Kinder werden ab Montag in Schramberg spielend die Stadt erobern. Nach fünf Jahren geht Mini-Schramberg wieder an den Start, im vergangenen Jahr war dies eigentlich schon vorgesehen, aber coronabedingt nicht möglich.

Mini-Camp im Marienheim

Sechs Tage lang, bis kommenden Samstag, läuft das Projekt, aufgeteilt in zwei Bereiche – die Sechs- und Siebenjährigen haben wieder ihr eigenes Mini-Camp, in diesem Jahr im Marienheim. Simone Hangst vom kommunalen Juks hatte dies damit begründet, dass diese "auch bei Mini-Schramberg mitmachen wollen" und nicht außerhalb wie bislang in der Berneckschule oder auf dem Berneckstrand. Mehr als 110 Mini-Kinder seien allerdings nicht möglich gewesen, sagte Hangst, deswegen sei auch ein Anmeldestopp erforderlich geworden.

72 Mitmachbereiche

"Arbeiten" können alle jungen Teilnehmer in 72 Mitmachbereichen von der Mini-Polizei über den Mini-Bauhof bis hin zu vielen kreativen Angeboten, es gibt aber auch Seifenkistenbauer. Zudem wird am Montag aus bislang sieben Kandidaten eine Oberbürgermeisterin und ein Oberbürgermeister gewählt. Diese nehmen dann am Dienstag zusammen mit dem Mini-Gemeinderat ihre Arbeit auf.

Viele neue Elemente

"Viele neue Elemente" seien in das Spielprojekt eingeflossen, freute sich Julia Merz, die die Helfer und Projektverantwortlichen auf die Woche vorbereitete. Sie versicherte auch, dass alle Teilnehmer "umfassend versorgt und betreut" seien und bat auch deswegen die Verantwortlichen "umsichtig und achtsam" zu sein. Nur so könne ein solches Großprojekt gelingen. Es handle sich schließlich um ein "sehr freies Spielkonzept", ergänzte Marcel Dreyer. Damit die Kinder auch bei den erwarteten noch höheren Temperaturen genug zu trinken haben, gibt es sowohl auf dem Realschulhof wie auch am Rummel bei St. Maria Wasserstationen zum Auffüllen von Flaschen.

Fälschungssichere Währung

Es soll allerdings nicht nur gearbeitet werden, die "fälschungssicheren Schramel", die Währung von Mini-Schramberg, können bis Samstag, 12 Uhr, auch wieder für Vergnügen wie auf dem Rummelplatz und beispielsweise als Snacks für die Mittagsmahlzeit ausgegeben werden.

Jeder kann tauschen

Für all diejenigen, die nichtdirekt mitmachen, gerne aber die Attraktionen besuchen wollen, gibt es die Möglichkeit, ihre Euro bei der Bank in die "gültige Währung" zu tauschen. Der Wechselkurs wird täglich angepasst.