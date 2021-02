Kleineres Projekt in Waldmössingen Großspielprojekt Mini-Schramberg verschoben

"Wir freuen uns 2022 mit ganz vielen Kindern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen auf eine geniale Woche", verspricht die Organisationsgruppe des Juks³. "Mit der jetzigen Verschiebung des Projekts auf das Jahr 2022 entsteht kein Schaden und man kann nächstes Jahr mit einem freien Kopf und viel Vorfreude in die Planungen gehen. Natürlich stecken wir den Kopf nicht in den Sand und planen schon jetzt an neuen Ideen für den Sommer," so Marcel Dreyer.

Eine Woche Abenteuer, Spannung und Spaß

Soviel sei schon mal verraten: Die erste Sommerferienwoche wird nicht in der Talstadt, sondern in Waldmössingen stattfinden. Angesichts des diesjährigen Jubiläums "50 Jahre Eingemeindung Waldmössingen" plant das Juks³ einen "Waldmössinger Sommer." In der ersten Ferienwoche (2. bis bis 6. August) wird in die Geschichte von Waldmössingen eingetaucht. Ungefähr 150 Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren erleben eine Woche Abenteuer, Spannung und Spaß bei dem Programm "Die Römer erobern Waldmössingen." Vom 16. August bis 3. September geht es mit dem dreiwöchigen Abenteuerbauspielplatz auf dem Gelände des Erlebnisbauernhofs in Waldmössingen weiter.

Doch was ist mit den Veranstaltungen in den anderen Ferien, wie das Osterferienprogramm oder das Pfingstferienprogramm? Hier plant das Team vom Juks³ unterschiedliche Formate, entsprechend den jeweiligen Regelungen und Infektionszahlen.

Aktuelle Informationen finden alle Interessierten auf der Homepage www.juks-hoch-drei.de und auf Facebook.