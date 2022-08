5 Die Mini-Kinder sangen die Hymne. Foto: Wegner

Deutlich mehr "Run" auf die Agentur für Arbeit hat es am dritten Mini-Schramberg-Tag, dem Mittwoch gegeben.















Schramberg - "Alle Kinder, die Turnschuhe anhaben, dürfen heute zuerst zur Agentur für Arbeit" hatte Julia Merz vom Juks nach dem Einstimmen auf den Tag auf dem Realschulhof angekündigt – danach war der Platz fast leer, drei Viertel der Teilnehmer schauten, möglichst schnell zum Rathaus zur Arbeitsagentur zu gelangen, um sich einen Wunscharbeitsplatz sichern zu können.

Schon arbeitsmüde?

Nachdem es am Dienstagnachmittag viele gegeben hatte, die – ganz legitim – ihren Arbeitsplatz aufgaben, um durch die Stadt zu ziehen, sich am Rummel zu vergnügen oder mit Alpakas zu wandern, war es natürlich für viele auch wieder nötig, arbeiten zu gehen. Denn ohne die Mini-Schramberg-Währung, die Schramel, ist eine Teilnahme an den ganzen Freizeit- und Eventangeboten in dem Großspielprojekt auch gar nicht möglich. Nachdem einige der Teilnehmer mittlerweile ein beträchtliches Sümmchen an Schrameln im Geldbeutel und auf dem Konto haben, wies Merz diese darauf hin, dass sie die Schramel eigentlich nicht sammeln, sondern wieder ausgeben sollten. Es gehe bei der Mini-Spielstadt schließlich darum auch "Spaß zu haben".

Zwei statt vier Gruppen

"Wir wollten etwas mehr Druck auf die Arbeitsagentur haben", sagte Merz – und nachdem alle Teilnehmer an den ersten Tagen gelernt hatten, wo sie überall auf Autos in der Innenstadt aufpassen müssen, war es dann am Mittwoch auch möglich, dass anstelle von vier Gruppen die Teilnehmer in zwei größeren Gruppe die Arbeitsagentur "stürmen" konnten.

Auftritt des Tanzstudios

Am Morgen konnten dann auch die Kinder des Tanzstudios mit Betreuerin Hanna Zimmermann ihren Auftritt nachholen, den sie am Vortag einstudiert hatten, aus Zeitgründen aber nicht möglich war zu präsentieren.

Mini-Camp-Kinder fit im Singen

Nachdem die Jüngsten, die Kinder des Mini-Camps, auch gemeinsam die Mini-Schramberg-Hymne am Vortag gelernt hatten, waren sie es dann, die von der Bühne aus alle anderen Teilnehmer besonders motivierten mitzusingen.

