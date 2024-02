Mietshaus in Klosterreichenbach: Warum die Polizei gleich mehrmals anrücken musste

Gleich mehrmals hintereinander musste in der vergangenen Woche die Polizei nach Klosterreichenbach ausrücken. Erst jetzt – eine Woche später – gibt es offizielle Informationen, was diesmal passiert ist. Im Fokus der Einsätze stand erneut das Mietshaus, das seit Sommer in dem kleinen Ort für Unruhe sorgt.