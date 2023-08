1 Mehrere Streifenwagen und ein Krankenwagen waren am Mittwochabend in Klosterreichenbach im Einsatz. Foto: Anwohnerin

Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwochabend in Klosterreichenbach in einem Wohngebiet im Einsatz. Derzeit ist noch unklar, was genau passiert ist. Doch es ist schon der zweite Vorfall in der Nachbarschaft. Die Anwohner sind verunsichert.









„Was muss eigentlich hier noch passieren, bevor jemand einschreitet, braucht es erst einen Toten?“, schreibt eine Leserin in einer verzweifelten E-Mail an unsere Redaktion. Sie wohnt in Klosterreichenbach, nahe einem Mehrfamilienhaus in der Röter Straße. Es ist dieses Haus, das in den vergangenen Wochen gleich mehrmals im Fokus von größeren Polizeieinsätzen stand.