16 Am 14. April erscheint das neue Metallica-Album (Archivbild). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Sonia Moskowitz Gordon

Mit Metallica, Iggy Pop und Depeche Mode kommen einige der bedeutendsten Musiker mit einer neuen Platte um die Ecke. Und dann gibt es noch Gerüchte, die wohl größte Rockband Großbritanniens könnte nach mehr als 17 Jahren frisches Material veröffentlichen.















Einige wollen nach Jahrzehnten endlich wieder ihre Fans mit neuen Songs beglücken, andere schmücken ihren Abschied mit einem musikalischen Rückblick. Das Musikjahr 2023 verspricht ein außerordentliches zu werden. Was steht in den Startlöchern?

Da ist etwa die US-amerikanische Metal-Band Metallica, deren neue Album am 14. April erscheint. „72 Seasons“ ist 77 Minuten lang und wird 12 Songs enthalten. Es ist das erste neue Studioalbum seit „Hardwired… To Self-Destruct“ von 2016. Für die US-Ikonen ist es das zwölfte Album in 40 Jahren Bandgeschichte. Außerdem steht eine Welttournee an – vier Shows werden Metallica auch in Deutschland spielen!

Lana Del Rey hat mit dem Song „Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd“ kürzlich nicht nur einen neuen Song veröffentlicht, sondern damit auch den Titel ihres am 10. März erscheinenden gleichnamigen Albums angekündigt. Und Jennifer Lopez hat mehr als zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums „This Is Me ... Then“ ein Nachfolgealbum angekündigt.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wer sonst noch mit einer neuen Platte um die Ecke kommt.