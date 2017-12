Meßstetten Viele rote Herzen zum Abschluss

Eine immense Herausforderung also und gewiss keine Arbeit wie jede andere. Doch Bettina Zahn möchte keinen Tag ihrer Lea-Zeit missen. "Das Schönste war es, wenn die Mädchen und Buben langsam Vertrauen gefasst haben", sagt sie, "wenn man gemerkt hat, dass sie sich langsam zu Hause fühlen und gern zu uns kommen." Mit heim nahm die Kindergarten-Mitarbeiterin selbst aber manches Schicksal: "Es ist keine Arbeit, die man nach Feierabend ablegt und am nächsten Tag einfach weitermacht", resümiert die Erzieherin. Sie zeigt auf eine Stellwand mit gemalten Kinderbildern: "Verstehen Sie, was ich meine? Überlegen Sie, was Ihr kleiner Sohn im Kindergarten malt. Kein Kind der Welt sollte doch so etwas malen müssen."

In der Tat: Die Bilder jagen einem Schauer über den Rücken, so detailgetreu gezeichnet sie auch sein mögen. Männer mit Waffen sind zu sehen, in düsteren Farben. Es fließt Blut, Bomben fallen aus einem Flugzeug. Daneben stehen Sätze wie: "In Syrien hat ein Isis auf meinen Papa geschossen, und ich habe alles gesehen." Oder: "Mein Haus wurde einfach von den Männern bombardiert."

Große Unterstützung erfuhr das Kindergarten-Team bei seiner Arbeit durch Christine Rösch. Die Ebingerin, ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie, kam zur Sandspieltherapie in die Lea und nahm sich der Mädchen und Buben an. Umso schöner waren bei so viel Einsatz die Erfolgserlebnisse. Ein Kind beispielsweise, das Tage zuvor noch scheu und mit großen Augen in der Tür des Kindergartens gestanden hatte und dann plötzlich herzlich lachte: "So etwas ist wirklich unbezahlbar."

Die Gruppe singt in den verschiedenen Sprachen "Bruder Jakob"

Bettina Zahn will nach ihrer Meßstetter Zeit der Flüchtlingsarbeit treu bleiben. "Die Dankbarkeit trage ich immer im Herzen", sagt die Lea-Mitarbeiterin und lächelt in Erinnerung daran, wie in Meßstetten eine komplette Kindergruppe in den verschiedenen Sprachen "Bruder Jakob" gesungen hat: "Das war wirklich international."