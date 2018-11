Meßstetten Das Sitzen ändert sich

Weltneuheit bei den "Active Sitting Solutions" ist der Bürostuhl PUREis3, der auf der Orgatec den Innovationspreis Architektur + Office der Fachzeitschrift AIT erhielt. Der hochinnovative Drehstuhl unterstützt die Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen – möglich wird das durch die spezielle Materialität der Kombination von Polyamid und Glasfaser, die Interstuhl selbst entwickelt hat. Der PUREis3 ist dynamisch und passt sich allen, die auf ihm Platz nehmen, ohne weitere Einstellungen an.

Das Gesamtkonzept "Active Sitting Solutions" hat aber noch mehr zu bieten als nur neue Sitzlösungen – es fokussiert den ganzen Menschen und sein Verhalten. "Flextech", eine neue Mechanik, die in sechs Interstuhl-Kollektionen integriert werden kann, ermöglicht "3D-Sitzen". Der Sensor S 4.0, den Interstuhl gemeinsam mit Garmin entwickelt, misst das Sitzverhalten und gibt diese Daten an eine App weiter, die dem Nutzer transparent zeigt, ob er sich sitzenderweise ausreichend und ausgewogen bewegt – der Sensor ist mittlerweile auch als Medizinprodukt der Klasse eins zertifiziert.

Und dann gibt es auch noch ein in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern entwickeltes Trainingsprogramm für Unternehmen und Multiplikatoren. In zwölf ganzheitlichen Trainingseinheiten erhalten die Teilnehmer Bewegungstipps und lernen spezifische Stuhleinstellungen und den Umgang mit dem Sensor S 4.0 kennen. Die mit dem Training verbundenen Übungen lassen sich problemlos in den sitzenden Alltag integrieren und in jeder Arbeitsumgebung machen.