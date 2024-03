Memminger Mordprozess: Um fünf Uhr früh schlug die Polizei in Pfeffingen zu

Um fünf Uhr früh schlug die Polizei in Pfeffingen zu

1 So schön ist Pfeffingen – musste das ländliche Idyll als Alibi für ein Mordkomplott herhalten? Foto: Eyrich

Am elften Verhandlungstag des Memminger Mordprozesses ging es wieder um Pfeffingen.









Ein Großeinsatz der Polizei hatte am frühen Morgen des 16. Mai 2023 beträchtliches Aufsehen in Pfeffingen erregt. Neben Beamtinnen und Beamten aus Balingen sowie Spezialkräften aus Göppingen waren auch Ermittler aus Neu-Ulm beteiligt: Es galt, einen Mann festzunehmen, welcher der Beihilfe zum drei Wochen zuvor begangenen Doppelmord in Altenstadt verdächtigt wurde. Dort, 110 Kilometer weiter östlich, erfolgte zeitgleich der Zugriff auf die beiden Hauptverdächtigen.