1 Im Bereich zwischen dem Haltepunkt Mitte und Vor Kuhbach in Schiltach lag ein Baum über den Gleisen der Kinzigtalbahn. Zuvor hatte es auch einen ähnlichen Einsatz gegeben. Foto: Götz/Feuerwehr Schiltach

Gleich mehrere Einsätze hat es am Donnerstag und Freitag für die Feuerwehr Schiltach gegeben.









Zu einem Einsatz in der Nähe des Haltepunkts Schiltach Mitte wurde die Feuerwehr Schiltach am Donnerstag gegen 9.18 Uhr alarmiert. Nach mehreren Sturmböen, so der Schriftführer der Feuerwehr Schiltach, Frieder Götz, waren Bäume auf das Gleisbett gefallen und blockierten diese.