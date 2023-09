„Straßen sind für alle da.“ Das wäre schön, finden die Veranstalter der nächsten Kidical Mass am Samstag, 23. September, ab 11 Uhr. „Denn die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Radfahrende sind im Straßenverkehr immer noch benachteiligt.“

Dies gelte vor allem für Kinder, die mit dem Rad unterwegs sind, heißt es in der Pressemitteilung zur Demo. Doch damit soll bald Schluss sein: Ein breites Aktionsbündnis auch in Rottweil möchte mit seinen Aktionen dafür sorgen, dass es mit der Gleichberechtigung vorangeht.

Radfahrer sind eingeladen

Daher veranstaltet das Bündnis Kidical Mass regelmäßig Aktionen, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass sich im Straßenverkehr einiges ändern muss – vor allem auch zum Wohl der jungen Radfahrenden.

In Rottweil ist es das Team Radkultur in der Lokalen Agenda, das diesen Forderungen Nachdruck verleihen will. Die nächste Kidical Mass wird am 23. September ausgehend vom Kapellenhof im Herzen der Stadt, stattfinden. Teilnehmen an dieser rollenden Demo können alle, die gerne mit dem Rad unterwegs sind.

Fahrrad-Check für Kinder und Jugendliche

Wer sich nicht sicher ist, ob das Rad seiner Kinder technisch in Ordnung ist, kann gerne eine Woche vor der Kidical Mass, am 16. September, zum Radcheck für Kinder-Fahrräder in die Untere Lehrstraße kommen. Dort, beim Reparatur-Container neben dem ESV-Sportplatz, stehen die Mitglieder des Teams Radkultur von 9 bis 12 Uhr bereit, um sich um Bremsen, Schaltung oder Reifen der Kinder- und Jugendräder zu kümmern.

Deutschlandweite Veranstaltung

Die Kidical Mass ist lokale Veranstaltung. Sie findet regelmäßig deutschlandweit statt. Bisher steigen in mehr als 500 Orten 150 000 Menschen auf die Räder, um den Forderungen nach einer kinder- und fahrradfreundlichen Mobilität Nachdruck zu verleihen. „Lasst uns gemeinsam die Dinge ins Rollen bringen“, fordern die Veranstalter auf.

Weitere Informationen zur Kidical Mass Rottweil und weitere Termine sind auf der Website www.naturottweil.de und der Instagram-Seite radkulturrw zu finden.