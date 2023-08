Fahrradfahrer in Rottweil begrüßen den Verkehrsversuch

1 In Rottweil lässt sich gut mit dem Rad fahren, finden Gilbert (von links) und Hanni Mattes sowie Bernadette und Willi Nusser aus der Bodenseeregion. Foto: Günther

Gut, dass mal was passiert, sagen Fahrradfahrer in Rottweil über den Verkehrsversuch in der Innenstadt, sie freuen sich über mehr Platz fürs Fahrrad auf der Straße. Die Radler zeigen jedoch auch Verständnis für Autofahrer. Und hegen einen großen Wunsch.









Devin Rieger fährt mit seinem Rad auf der Königstraße in Rottweil Richtung Innenstadt, ist jedoch sofort bereit, die Fragen unserer Redaktion zu beantworten. Er lege fast alle Wege mit dem Rad zurück, berichtet er, besonders im Sommer. Den gerade laufenden Verkehrsversuch in der Rottweiler Innenstadt beurteilt er sehr positiv, er betrachtet ihn als einen Anfang: „Auf dem Weg sollte man weitermachen.“ Auch die Gastronomen in der Innenstadt müsse das doch freuen.