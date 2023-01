1 Glatt war es am Donnerstag und Freitag im ganzen Kreis. Die Folge waren Unfälle. Foto: Tirschenreuth

Glatteis hat am Donnerstag und frühen Freitag mehrere Unfälle im Zollernalbkreis verursacht.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Glatteis hat am Donnerstagnachmittag und frühen Freitag mehrere Unfälle verursacht.

Von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug überschlagen haben sich drei Männer am Donnerstagnachmittag zwischen Waldhof und Erzingen. Ein 19-Jähriger war um 17.30 Uhr mit einem Mercedes B-Klasse auf der K 7130 in Richtung Erzingen unterwegs. Aufgrund bei den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen. Der Merces kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten selbst und ohne sichtbare Verletzungen das Fahrzeug verlassen. Es musste geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7500 Euro.

Betrunkene Audifahrerin prallt gegen Betonmauer

Gegen eine Betonmauer ist eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag auf der B 463 bei Haigerloch-Stetten gefahren. Die 64-Jährige fuhr mit ihren Audi um 16.20 Uhr auf der Bundesstraße von Owingen nach Haigerloch. Bei der Einmündung zur K 7113 nach Stetten geriet der Wagen zu weit nach rechts, fuhr über eine Verkehrsinsel, durchbrach eine Parkplatzabsperrung, streifte einen dort geparkten Land-Rover und stieß nach rund 30 Metern gegen die Betonmauer eines Treppenaufgangs. Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Da sie Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, musste sie ihren Führerschein abgeben und im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Audi wurde abgeschleppt. Insgesamt dürfte der Schaden circa 20 000 Euro betragen.

20-Jähriger fährt BMW X2 in die Leitplanken

Nur noch Schrottwert dürfte der Wagen eines 20-Jährigen haben, der am frühen Freitagmorgen auf der B 27 zwischen Hechingen-Süd und Hechingen-Mitte einen Unfall verursacht hat. Der junge Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem, mit insgesamt vier Personen besetzten BMW X2 auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Bei der Brücke über die K 7108 kam er auf der stellenweise vereisten Fahrbahn ins Rutschen und krachte in die Leitplanken. Verletzt wurde niemand, der BMW erlitt Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Schaden an den rechten und linken Leitplanken beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro.

Umherfliegende Trümmer beschädigen parkende Autos

Auf mindestens 13 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen in Schömberg entstanden ist. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 3.40 Uhr mit seinem Mercedes mit Anhänger die Rosenstraße in Richtung Blumenstraße, als sein Anhänger auf der eisglatten Fahrbahn ins Schlingern kam. Dabei krachte er zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand parkenden VW und prallte gegen einen Verteilerkasten. Der Anhänger schleuderte wieder nach rechts und touchierte einen dort geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls auf den Verteilerkasten flogen Trümmerteile umher und beschädigten zwei weitere geparkte Autos. Der völlig demolierte Verteilerkasten musste von einem Techniker vom Netz genommen werden, was zumindest in der Rosenstraße den Ausfall des Internets zur Folge hatte. Verletzt wurde niemand.

VW rutscht in den Straßengraben

In den Straßengraben gerutscht ist am Freitagmorgen ein 32-Jähriger auf der K 7122. Der Mann war gegen 7.20 Uhr von Geislingen nach Rosenfeld unterwegs, als sein VW in einer Rechtskurve auf der winterglatten Fahrbahn nach links in den Grünstreifen geriet und im Straßengraben zum Stehen kam. Der Mann verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem wagen entstanden etwa 15 000 Euro Schaden.