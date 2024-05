1 Christiane Triebener-Windrich darf jetzt Diabetologen ausbilden. Mit ihrer Hausarztpraxis zieht sie um. Foto: Thiercy

Und wieder wechselt eine Ärztin den Standort: Nach dem Bezug der Praxen im neuen Württemberger Hof packt Christiane Triebener-Windrich im Sommer die Kisten. Die diabetologische Hausarztpraxis zieht von der Loewestraße ins Denkinger-Areal. Das sind die Gründe.









Es tut sich was in der Balinger Ärztelandschaft: Nach dem Einzug des Hausarztzentrums und der Augenarztpraxis in den neuen Württemberger Hof Anfang April soll dort ein Orthopäde einziehen sowie eine vierte Praxis eröffnen. Christiane Triebener-Windrich und ihr Team sind bald in der Stingstraße 21 zu finden, wo aktuell die 270 Quadratmeter Fläche ausgebaut werden.