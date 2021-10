Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Mit der Lichternacht in Villingen dürfen sich die Besucher am Freitag auf ein farbenfrohes Spektakel und lange Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt freuen. Doch die dort herrschende Maskenpflicht im Freien sorgt für Unmut: Warum ist sie hier vorgeschrieben, beim Naturparkmarkt in Bad Dürrheim am vergangenen Wochenende aber nicht?