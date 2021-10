Naturparkmarkt in Bad Dürrheim

2 Es ist vieles im Angebot, was das Herz begehrt: von Wurst- und Fleischwaren über Käse sowie Naturkosmetik bis hin zu Edelbränden. Foto: Kaletta

Das Okay kam zwar kurzfristig, und es können sich nicht alle Einzelhändler der Innenstadt und im Industriegebiet beteiligen, aber der Gewerbeverein, die Stadt wie auch die Kur und Bäder sind froh, dass überhaupt etwas stattfindet. Am Sonntag ist Naturparkmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, sowohl in der Innenstadt, als auch im Industriegebiet.















Bad Dürrheim - Naturparkmarkt und Geschäfte zusammengenommen, reicht die Einkaufsmeile am Sonntag in der Kurstadt vom Karibuni im Kurpark und dem Marzipanladen in der Huberstraße bis weit ins Industriegebiet hinein zu Schwarzwaldküchen und Möbel Braun. Nach der aktuellen Coronaverordnung fällt die Kontaktnachverfolgung weg, und Maskenpflicht herrsche nur, wenn man den Abstand nicht einhalten könne, erklärt Daniel Limberger vom Stadtmarketing. Die Coronaverordnung führte allerdings auch dazu, dass der Naturparkmarkt kurzfristig zu organisieren war. Diese gilt immer nur vier Wochen, des weiteren müsse man viele Beteiligte fragen, wie Kirchenvertreter und Gemeinderat, ob der Markt mit offenen Verkaufssonntag stattfinden dürfe. Aus diesem Grund gab es erst vergangene Woche das endgültige Okay.

40 Stände beim Naturparkmarkt

Aufgrund der Pandemie habe man sich bei der Kur und Bäder aber auch entschlossen, in diesem Jahr nur 40 Stände beim Naturparkmarkt zuzulassen, um sie mehr auseinanderziehen zu können, damit die Abstände besser einzuhalten seien, erklärte Daniel Limberger. Die Marktbeschicker kommen alle aus der Region. Das Angebot reicht vom naturbelassenen Holzspielzeug über Marmeladen, Liköre und Schnäpse, Steinschmuck aus dem Schwarzwälder Bergbau bis hin zur Naturkosmetik. Verteilt sind die Stände in der Luisenstraße etwa von der Bühne am Hindenburgpark bis zur Einmündung Huberstraße. Die Macher des Naturparkmarktes weisen darauf hin, dass man mit dieser regionalen Wertschöpfung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald leiste.

Preisverleihung auf Rathausplatz

In diesem Jahr hat die Station in Bad Dürrheim noch etwas Besonderes zu bieten. Es gibt die Preisverleihung der Naturparkmarktwiesenmeisterschaft um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Dabei geht es um Landwirte, die ihre Wiesen so bewirtschaften, dass sie eine akzeptable Menge bei der Heuernte einfahren, aber die Wiesen auch eine große Biodiversität aufweisen. Neben diesen Attraktionen gibt es zwischen 12 und 14 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr die Knöpflespieler Hoh’wald Musig auf dem Rathausplatz zu hören.

Die Einzelhändler haben sich ebenfalls etwas einfallen lassen. So präsentieren sich der Eine-Welt-Laden Karibuni und der Marzipanladen gemeinsam. Im Kurpark wird ein Drehorgelspieler für Musik sorgen, des Weiteren präsentiert eine Peruanerin Bekleidung, die in ihrer Heimat gefertigt wurde. Bei Heikes Wollstüble gibt es passend für Herbst und Winter eine Wollsockenaktion.

Kostenloser Shuttle-Service

Um die Läden der Innenstadt mit den Geschäften des Industriegebiets zu verbinden, hat der Gewerbeverein ein Großraumtaxi mit etwa acht Plätzen gechartert. Das fährt kostenlos im 30-Minuten-Takt verschiedene Haltestellen an. Diese wären ab 12.30 Uhr: der Busbahnhof, Adlerplatz, Kurstift, Schwarzwaldküchen, Carl-Friedrich-Benz-Straße (Höhe Lidl) und in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück. Die Kosten für diesen Shuttle-Service übernimmt der Gewerbeverein.

Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin und Gewerbevereinsvorsitzende Tamara Pfaff waren sich einig – es ist eine kurzfristige Aktion, aber alle sind froh, dass man überhaupt etwas machen kann. Und man hofft, dass künftig wieder an jedem zweiten Sonntag im Oktober der Naturparkmarkt stattfinden könne, zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt und im Gewerbegebiet. Für das kommende Jahr hofft man auch auf eine längere Planungsphase, damit auch die großen Filialisten dabei sein können. Diese benötigen mehr Organisationsvorlauf.

Die beteiligten Geschäfte

Die Beteiligten in der Innenstadt: Eine-Welt-Laden Karibuni, Marzipan in kreativer Form, Heikes Wollstüble, Schwarzwald Pavillon, Morys Hofbuchhandlung, Biovida, Atelier der Holzkunst, Sabines Schreibstube, Conny Brix Feine Wäsche und NKD.

Die Beteiligten im Gewerbegebiet: Kik, Tedy, Schwarzwald Küchen, Glaeser Textil, Reno Schuhe und Möbel Braun.

Der Naturparkmarkt öffnet von 11 bis 17 Uhr, der verkaufsoffene Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr.