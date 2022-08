Gemeinsames lustvolles Schlemmen in der Innenstadt

Markttafel in Nagold

3 Auch die Stadtverwaltung Nagold hatte einen Tisch. Foto: Fristch

Gemeinsam genussvoll schlemmen, den herrlichen Sommerabend in Geselligkeit und umrahmt mit Musik inmitten der Stadt genießen – all das war bei der sechsten Auflage der Nagolder Markttafel wieder möglich.















Nagold - Nach zweijähriger Pause zelebrierten die Gäste an der längsten Tafel Nagolds wieder ein unbeschwertes Genusserlebnis entlang des mit 700 Lampions bestückten Blumenswings in der Marktstraße.

Mit bewährtem Konzept gestaltete der Nagolder City-Verein, allen voran Geschäftsführerin Saskia Fortenbacher und ihre Kollegin Rabea Hinz, erneut die Nagolder Markttafel am Samstagabend.

Nach coronabedingtem Ausfall in 2020 und der wetterbedingten Absage im vergangenen Jahr, konnte der besondere Abend mit mediterranem Flair in der Innenstadt endlich wieder stattfinden.

Kaum kleiner als in der Vergangenheit luden die mit weißen Tischdecken belegten langen Tischreihen und die Sitzbänke in der Marktstraße zwischen Vorstadtplatz und Unterem Marktbrunnen etwa 600 Gäste aus Nagold und Umgebung zu genussvollen Momenten unter der Überschrift "So schmeckt der Sommer" ein.

Begehrte Plätze

Zunächst hatten die Anwohner und die Einzelhändler sowie die Mitglieder des Gewerbevereins das Vorrecht auf die heißbegehrten Plätze an der langen Tafel, bevor die Anmeldungen beim City-Verein Nagold auch Reservierungen für weitere Gäste erlaubte.

Und es gibt, so Saskia Fortenbacher, inzwischen auch Auswärtige, die unbedingt dabei sein wollen, wenn der Lichterschein der 700 Lampions und die Live-Musik einen genuss- und stimmungsvollen Abend nicht nur versprechen, sondern auch garantieren.

Engagiert hatte der City-Verein Marc Delpy, der auf seiner Gitarre Chansons erklingen ließ, während Peter Weiß die Gäste mit seinem Akkordeon und das Duo Bolz & Knecht mit moderner Instrumentalmusik an wechselnden Standorten unterhielten.

Für die inzwischen zum echten Markenzeichen von Nagold entwickelten Markttafel hatten viele fleißige Helfer 77 Garnituren aufgebaut und festlich dekoriert, so dass die Festbankettmeile entlang der Marktstraße für alle angemeldeten Gäste Platz bot, an dem gemeinsam diniert wurde.

Auch mitgebrachtes Essen

Dabei stand es den Nachbarn, Freunden oder Kollegen frei, sich ihr sommerliches Festmahl und die Getränke sowie das benötigte Besteck, Teller und Gläser selber mitzubringen oder sich kulinarisch von einem der örtlichen Gastronomen verwöhnen zu lassen.

Beim Blick auf die Festtafel und die in der Marktstraße verströmenden Düfte der auf den Tischen ausgebreiteten kulinarischen Genüsse konnte einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Während beispielsweise das Team vom Modehaus Reichert mit italienischen Köstlichkeiten von Da Gino verwöhnt wurden, hatte sich der City-Verein beim Restaurant Bahnhof 1872 sein abendliches Genussmenü abgeholt.

Dass an solch einem hochsommerlichen Abend gekühlte Getränke für die Gäste wohl eine größere Herausforderung war und deshalb auch viele kleine Kühlboxen mit begrenztem Inhalt entlang der Marktstraße zu entdecken waren, rief das Café Insel auf den Plan. Mit einem Handwagen voller gekühlter Getränke zog die Inhaberin an den Tischen entlang und servierte auf Wunsch coole Drinks.

Beleuchteter Blumenswing

Inzwischen waren die hungrigen Gäste entlang der kulinarischen Meile in Nagold Innenstadt schon kräftig am zwanglosen Genießen unter freiem Himmel, egal ob die Genüsse aus dem Picknick-Korb mit selbst zubereiteten Häppchen, Salaten und transportfähigen Köstlichkeiten auf die Tische wanderten oder seitens der Gastronomie serviert wurden – geschlemmt wurde in der ganzen Marktstraße.

An diesem Abend durfte jeder ganz nach eigenem Gusto seinen Hunger in geselliger Umgebung, entlang des stimmungsvoll illuminierten Blumenswings, stillen. Genossen hat diesen Abend auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann am Tisch der Stadt Nagold bei den Rathausarkaden, zu dem sich auch der Landrat des Kreises Calw, Helmut Riegger, gesellte.