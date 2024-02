Mary Poppins muss sich warm anziehen – die angeblich besten Kindermädchen der Welt kommen vom Norland College in Bath. So wie Maria Teresa Turrion Borrallo, die seit über zehn Jahren bei Kate und William arbeitet.

Maria Teresa Turrion Borrallo heißt die Nanny, der Prinzessin Kate und Prinz William seit Jahren vertrauen. Jetzt, wo sich die dreifache Mutter Kate von einer Bauch-Operation erholen muss, vermutlich mehr denn je.

„Kate hatte ganz offenbar eine beachtliche OP. Sie wird sich schonen müssen. Das bedeutet, dass sie in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten ganz auf Maria bauen wird“, sagte der Royal-Experte Richard Fitzwilliams der „Daily Mail“. Weil Prinzessin Kate daheim ausfällt, hat ihr Mann William sein Arbeitspensum zurückgefahren. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis von der Schule abholen fällt zum Beispiel nun in seinen Aufgabenbereich. Aber weil auch König Charles III. gerade gesundheitlich eingeschränkt ist, wird der 41-jährige Prinz von Wales nicht nur zu Hause in Adelaide Cottage, sondern auch verstärkt im Palast verlangt. „Das macht Marias Beitrag noch unbezahlbarer.“

Helferin im Hintergrund: Maria Teresa Turrion Borrallo mit George und Charlotte bei der Hochzeit von Pippa Middleton. Foto: imago/Papixs / Starface

Das spanische Kindermädchen mit dem Namen wie ein Flamenco-Wirbel hat im Norland College gelernt, der Kaderschmiede der britischen Nannys. Den Absolventinnen der einzigen Schule, die in Großbritannien ein Diplom in Kinderbetreuung vergibt, vertrauen Royals und die oberen Zehntausend auf der ganzen Welt.

Norland College in der südenglischen Kurstadt Bath schaut auf über 130 Jahre Schulgeschichte zurück: Gegründet wurde das College im Jahr 1892. Es rühmt sich, „weltberühmt für die beste Ausbildung in frühkindlicher Betreuung und Bildung“ zu sein. Das Motto der Schule: „Love Never Faileth“ – die Liebe versagt nie. Eine Nanny, die ihre Ausbildung in Norland gemacht hat und mehrere Jahre Berufserfahrung mitbringt, verdient laut der College-Website ein Jahresgehalt von über 80.000 Euro.

Turrion Borrallo ist die gute Seele im Hause Wales. Seit Prinz George, der Älteste der drei Wales-Kinder, ein Baby war, ist sie bei Kate und William im Dienst. Gut zu erkennen ist die Spanierin, wenn sie ihre beigefarbene Norland-College-Kluft trägt - die Uniform der Supernannys sozusagen. Das N auf dem Hütchen steht allerdings nicht für „Nanny“, sondern für „Norland College“.

Maria Teresa Turrion Borrallo und Natasha Archer (rechts), Kates Stylistin. Foto: imago

Wenn Kate und William mit ihren Kindern reisen (was allerdings schon länger nicht mehr der Fall war, seit die drei schulpflichtig sind), kommt Turrion Borrallo mit. 2014 flog sie beispielsweise mit den Royals nach Australien und Neuseeland und kümmerte sich um George, der damals noch kein Jahr alt war. Auch auf der Kanada-Tour im Jahr 2016 war die Nanny mit dabei. Prinzessin Charlotte war damals anderthalb. Turrion Borrallo ist eine Konstante im Kreis um den Prinz und die Prinzessin von Wales – wie Natasha Archer, Kates langjährige Stylistin.

Fotos gibt es von der Spanierin nur wenige, sie hält sich meist diskret im Hintergrund. Ein Bild aber ist sehr bekannt: Turrion Borrallo plaudert darauf fröhlich mit der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. Es entstand an Prinzessin Charlottes Taufe im Jahr 2015 in Sandringham. Damals kam Turrion Borrallo in ihrer Norland-Uniform aus der St. Mary Magdalene-Kirche, bändigte geduldig, aber bestimmt den kleinen George und wechselte ganz nebenbei mit der Queen höchstpersönlich ein paar freundliche Worte. Eine Supernanny mit einer essenziellen Superkraft: Multitasking.