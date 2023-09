Diese Stars waren in Bodelshausen dabei

21 Model Karolína Kurková und Marc-Cain-Gründer Helmut Schlotterer bei der Marc-Cain-Fashion Show in Bodelshausen (Kreis Tübingen) am Donnerstagabend. Foto: Marc Cain

Auf dem Firmensitz von Marc Cain in Bodelshausen tummelten sich Donnerstagabend allerlei Stars und Sternchen. Unter anderem war die Schauspielerin Diane Kruger da. Anlass war der 50. Geburtstag des international bekannten Modelabels.









Es kommt wohl nicht oft vor, dass sich Promis wie die Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger oder das Supermodel Karolína Kurková in einen derart beschaulichen Ort wie Bodelshausen im Landkreis Tübingen verirren. Doch am Donnerstagabend geschah genau dies. Helmut Schlotterer, der mit Marc Cain einen Moderiesen in der schwäbischen Provinz aufgebaut hat, lud anlässlich des 50. Geburtstags seines Unternehmens nicht nur viele nationale und internationale Geschäftspartner auf seinen Unternehmenssitz ein, sondern ließ auch einige sehr prominente Namen auf die Gästeliste schreiben.