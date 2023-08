Marc Cain lässt es krachen: Das Bodelshausener Modelabel mit internationalem Renommee feiert am Donnerstag, dem 31. August das 50-jährige Bestehen – mit Fashion-Show und illustren Gästen. Präsentiert wird dabei die eigens zum Jubiläum kreierte Kollektion. Zu der Show sind einige hochkarätige nationale und internationale Stars eingeladen.

So kommt unter anderem Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger, die als Helena in Troja oder als Bridget von Hammersmark in Inglorious Bastards berühmt wurde, zu der Veranstaltung in der kleine Gemeinde nördlich von Hechingen. Ebenfalls auf der Gästeliste steht auch die amerikanische Schauspielerin Marcia Cross, die vor allem als Darstellerin in US-amerikanischen Fernsehserien, wie etwa Desperate Housewives, bekannt ist.

Auch Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger steht auf der Gästeliste. Foto: AFP/Yohan Bonnet

Frauke Ludowig kommt mit ihrer Tochter

Auch das tschechische Supermodel Karolína Kurková wird bei der Präsentation der Jubiläumskollektion von Marc Cain erwartet. Ein weiterer prominenter Name auf der Gästeliste ist der von Frauke Ludowig. Die deutsche TV-Moderatorin besucht die Veranstaltung gemeinsam mit ihrer Tochter Nele. Auch Ann-Kathrin Götze, Influencerin und Frau von Profi-Fußballer Mario Götze, wird zu der Marc Cain- Modenschau kommen.

Das Modelabel

Marc Cain

Marc Cain ist ein international bekanntes Modelabel. Die Firma wurde 1973 von Helmut Schlotterer gegründet. Der Name lässt sich zurückführen auf einen kanadischen Freund namens Marc Cain, den Schlotterer Anfang der 1970er Jahre kennengelernt hatte. Der Stammsitz wurde dann wenige Jahre später nach Bodelshausen in Baden-Württemberg verlegt, wo das Unternehmen bis heute ansässig ist. Anfangs produzierte Marc Cain nur Strickwaren, später wurde ein Vollsortiment aufgebaut.