Messie im Betreuten Wohnen in VS – jetzt spricht ein Verantwortlicher

1 Ein Messie in einer betreuten Wohnanlage in VS sorgt für Ärger und Sorgen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Messie löst in einer betreuten Wohnanlage in VS große Sorge aus, der Betreiber sieht keine Handhabe. Nun äußert sich ein Verantwortlicher des Wohnungseigentümers zur Situation.









Die Aufnahmen, die unserer Redaktion zugespielt werden, erschrecken: In der Wohnung stapelt sich der Müll, die Arbeitsflächen in der Küche sind aufgrund von Unrat genau so wenig nutzbar wie der Herd – und die Schubladen lassen sich nicht mehr schließen.