Der Mitarbeiter des Bauunternehmens steht am Fertiger für den Asphalt – daneben rollt unbeirrt der Verkehr wenige Zentimeter entfernt in möglichst hoher Geschwindigkeit. Das gibt’s zwar so nicht mehr, da auf Abstand geachtet wird und eher eine Fahrspur mehr gesperrt wird. Aber bei manchen der Autofahrer – zumindest einigen – geht es eben deutlich zu langsam an einer Baustelle vorbei, auch dann, wenn statt, wie häufig üblich 30 Stundenkilometer 40 erlaubt sind – wie derzeit zwischen Schramberg und Sulgen.

Nicht alle halten sich an Beschränkung

Da sich eben doch nicht alle an die Beschränkungen halten, ist die Stadt am Freitag mit einem Lasermessgerät vor Ort: Vor allem in der ersten halben Stunde nach dem Aufbau, wenn sich der Blitzer noch nicht in allen sozialen Medien herumgesprochen hat, löst er dann doch einige Male auch aus.