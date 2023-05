In der Talkshow von Sandra Maischberger geht es an diesem Dienstag ab 22.50 Uhr in der ARD um das geplante Heizungsgesetz in Deutschland. Dabei stehen die Fragen, ob der Regierung die Energiewende gelingt und ob vor allem Grüne und FDP beim Klimaschutz zu weit auseinander liegen, im Zentrum der Diskussionen. Im Studio stellt sich Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner den Fragen.

Darum geht es abseits der Energiewende

Außerdem geht es um den Krieg in der Ukraine. So habe die Ukraine eigenen Angaben zufolge die Vorbereitungen für ihre Gegenoffensive abgeschlossen. „Geht der Krieg jetzt in die entscheidende Phase? Unter welchen Voraussetzungen würde Russlands Präsident Wladimir Putin ernsthaft in Friedensverhandlungen treten? Darüber diskutieren der Militärexperte Prof. Sönke Neitzel und der ehemalige ARD-Moskaukorrespondent und Russland-Kenner Udo Lielischkies“.

Über all dies diskutiert Sandra Maischberger mit folgenden Gästen:

• Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister

• Udo Lielischkies, ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau

• Sönke Neitzel, Militärhistoriker

• Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

• Ulrike Herrmann, taz-Wirtschaftskorrespondentin

• Jan Fleischhauer, Focus-Kolumnist