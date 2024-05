Mit schwäbischer Gaudi in den Mai

Maifest in Wiesenstetten

8 Ob in Dirndl oder Alltagslook: Die Partyfans kamen beim „Tanz in den Mai“ in Wiesenstetten auf ihre Kosten Foto: Jürgen Baiker

Beim Wiesenstetter Maifest konnten die Tanzpaare von Volksfeststimmung umrahmt in den Wonnemonat gleiten.









Reichlich zünftige Festfreude und ausgelassene Partystunden durften die Wiesenstetter im Rahmen des Maifestes bereits erleben – und am Tag vier ging es in der Nacht zum Mittwoch weiter. „Tanz in den Mai“ war angesagt.