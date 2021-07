1 Um die Sinnigkeit von Luftfiltern in den Schulen entspann sich im Bau- und Umweltausschuss eine Debatte. (Symbolfoto) Foto: Hoppe/dpa

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei – darin sind sich die meisten Experten einig. Bald könnte eine neue Welle mit der Delta-Variante des Virus drohen; Luftfilter für Schulen sind daher überall im Gespräch. Die Stadt Calw will nun einige anschaffen – wenn auch eher schweren Herzens. Denn ob die Geräte wirklich etwas bringen, ist umstritten. Bieten sie Schutz oder ist alles „Augenwischerei“?

Calw - Die Kosten sind hoch, die Wirksamkeit ist umstritten. Doch jeder möchte natürlich die Gesundheit von Kindern schützen – was also tun? So ließe sich die Diskussion um Luftfilter für Klassenzimmer zum Schutz vor Corona, die derzeit wohl an etlichen Orten geführt werden dürfte, vielleicht am besten zusammenfassen. Auch in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Calw war das Thema auf der Tagesordnung.

